Шойгу назвал Армению ключевым союзником России в Закавказье

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу встретился с находящимся в Москве с визитом министром обороны Армении Давидом Тонояном, с которым обсудил вопросы расширения военно-технического сотрудничества двух стран, сообщает Интерфакс.

В ходе встречи российский министр назвал Армению ключевым союзником и партнером России в Закавказье.

"Мы это не раз подтверждали и своими действиями, и совместными планами и мероприятиями, которые реализуем достаточно успешно в течение многих лет. Это касается и военного и военно-технического сотрудничества", - заявил С.Шойгу.

Д.Тоноян, в свою очередь, отметил большую роль вооруженных сил России в обеспечении безопасности и снижении рисков возобновления военных действий в Закавказье: "Мы очень ценим достигнутый уровень наших отношений, особенно в военной области. Я уверен, что вооруженные силы РФ играют очень большую роль в снижении конфликтности в регионе в целом, а также снижению рисков возобновления военных действий", - сказал министр обороны Армении.