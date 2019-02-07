Под обломками дома в Стамбуле спустя два дня нашли выжившего

Как рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, спасатели во время разбора завалов услышали голос и начали двигаться на звук. В итоге они нашли 16-летнего подростка. Его на скорой отвезли в больницу. Молодой человек пробыл под обломками почти двое суток — 45 часов.

Днем ранее спасатели обнаружили под завалами живой пятилетнюю девочку.

В общей сложности число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле составляет 14 человек, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.