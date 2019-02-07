Инара Рафикгызы 16:48

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу 31-летнего Эльнура Бабаева, обвиняемого в мошенничестве. Дела о мошенничестве практически ежедневно рассматриваются в азербайджанских судах, но это дело отличается от прочих подобных своей сенсационностью.

Так для того, чтобы несовершеннолетний сын богатого бизнесмена, который на своем внедорожнике насмерть сбил мать троих детей, избежал ответственности, Эльнур Бабаев пообещал этому бизнесмену добыть экспертное заключение о том, что погибшая женщина якобы была пьяна. За это предприниматель заплатил Э.Бабаеву 52,5 тысячи манатов. Напомним, что 8 ноября 2017 года возле Площади флага сын владельца ОАО Xırdalan Xəz предпринимателя Акифа Рагимова Рагим Рагимов на автомобиле Jeep Grand Cherokee (90-FO-007) насмерть сбил 42-летнюю Кенуль Алекперову и скрылся с места происшествия. Тогда на место происшествия прибыл водитель Рагимовых Амирулла Шахбазов и заявил, что ДТП совершил он.

После того, как инцидент стал известен широкой общественности и произвел большой резонанс, обстоятельства ДТП были вновь расследованы. Заявления свидетелей о том, что за рулем внедорожника был молодой парень, направили следствие по другому пути. Дело было отобрано у следователя Вугара Аббасова и передано другому следователю. Новое расследование установило, что виновником ДТП является именно Рагим Рагимов, который и был задержан через 20 дней после инцидента. Ему были предъявлены обвинения по статьям 263-1.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана. В материалах уголовного дела Эльнура Бабаева говорится, что он пообещал бизнесмену Акифу Рагимову закрыть дело против его сына Рагима Рагимова за 52,5 тысячи манатов. Он сказал предпринимателю, что сможет получить экспертное заключение о том, что погибшая в результате наезда дочь шехида Кенуль Алекперова была пьяна. Кроме того, он заверил, что при помощи следователя Вугара Аббасова сделает так, чтобы дело было решено в пользу сына Акифа Рагимова. Согласно договору, 10 тысяч из 52 500 манатов должно было быть потрачено на получение справки о том, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Остальные 42 500 манатов нужны были на поиск «нужных свидетелей», а также для подлога документов о том, что за рулем находился не сын бизнесмена, а его водитель.