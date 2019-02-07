Румыния признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Девятнадцать европейских стран приняли в понедельник совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединилась Македония.

В администрации Йоханниса отметили, что это решение было принято после внимательного анализа ситуации, а также в контексте признания законности назначения Гуайдо большинством стран ЕС и важными партнерами Румынии. Кроме того, накануне Йоханнис получил меморандум МИД "Позиция Румынии относительно ситуации в Венесуэле", одобренный премьер-министром Виорикой Данчилэ. Этот документ, включавший предложение признать Хуана Гуайдо временным президентом, получил одобрение Йоханниса.