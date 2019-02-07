Тер-Петросян решил общаться со следователями без адвоката

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отказался от услуг адвоката при допросе в качестве свидетеля, сообщил его пресс-секретарь Арман Мусинян, передает Интерфакс.

"Тер-Петросян отказался от помощи адвоката. Если допрос Тер-Петросяна по "делу 1 марта" будет продолжен, то об этом мы сообщим", - написал Мусинян в фейсбуке.

Ранее он подтвердил сообщения ряда СМИ о допросе Тер-Петросяна в Специальной следственной службе по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, жертвами которого стали десять человек.

"Допрос длился 1,5 часа. Первый президент допрошен в качестве свидетеля", - отметил Мусинян.