Эстония будет следить за Россией

Эстония будет наблюдать за границей с Россией при помощи трех радарных башен с камерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Как отмечается, они будут установлены на реке Нарве.

«Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что при помощи радарных башен можно получить детальный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 километров.