Информационно-вычислительный центр представлен на конференции в Копенгагене
В Копенгагене (Дания) состоялась конференция в рамках проекта «Lightest» – «глобальная надежность», реализуемого Fraunhofer – крупнейшей исследовательской организацией Европы, специализирующейся на приложениях и программах. На конференции, которая прошла в Датском техническом университете, Азербайджан представили директор Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Эльнар Асадов и руководитель Национального центра сертификационных услуг Ариф Маилов.
В ходе мероприятия была предоставлена информация о текущем состоянии и дальнейших работах в рамках проекта и датах их представления, а также о развитии проекта. Кроме того, были проведены обсуждения по этическим требованиям, концепциям и оцениванию, созданию схемы доверия для открытых данных и другим направлениям деятельности.
Основными ожиданиями ИВЦ от участия в конференции являются ускорение строительства инфраструктуры трансграничного признания электронной подписи, а также обмен мнениями по созданию более эффективных и надежных социальных услуг с применением электронной подписи и изучение существующей глобальной ситуации в этой сфере.
Участие азербайджанской делегации в этой конференции окажет поддержку цифровому развитию в стране, создаст условия для укрепления сотрудничества, обмена опытом с европейскими странами в этом направлении.
Отметим, что центр широко сотрудничает со специалистами проекта Lightest по осуществлению надежных транзакций. Также глава Национального центра сертификационных услуг Ариф Маилов в 2018 году стал членом Консультативного совета проекта.
Проект Lightest создает важные решения для услуг, предоставляемых всеми государственными и частными предприятиями Европейского Союза, и помогает выявить фальшивые удостоверения личности при электронных транзакциях. Это решение на платформах различных приложений гарантирует утверждение электронной подписи, в том числе надежность сенсоров и инструментов по «Интернету вещей» в области электронных закупок, электронной юстиции, электронного здравоохранения и юридической сфере.
Цель проекта Lightest – создать глобальную инфраструктуру междоменного доверия, которая сделает ее прозрачной и простой для верификаторов при оценке электронных транзакций. Обращаясь к разным доверительным органам и сочетая в себе доверительные аспекты, связанные с идентификацией, бизнес и т. д., даст возможность проводить доверительные решения для домена.
Тесные связи, экономическая интеграция между государствами-членами ЕС еще больше повышает значение Lightest.
Отметим, что в мае этого года планируется проведение в Баку встречи рабочей группы в рамках проекта.