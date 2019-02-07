Информационно-вычислительный центр представлен на конференции в Копенгагене

В Копенгагене (Дания) состоялась конференция в рамках проекта «Lightest» – «глобальная надежность», реализуемого Fraunhofer – крупнейшей исследовательской организацией Европы, специализирующейся на приложениях и программах. На конференции, которая прошла в Датском техническом университете, Азербайджан представили директор Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Эльнар Асадов и руководитель Национального центра сертификационных услуг Ариф Маилов.

В ходе мероприятия была предоставлена информация о текущем состоянии и дальнейших работах в рамках проекта и датах их представления, а также о развитии проекта. Кроме того, были проведены обсуждения по этическим требованиям, концепциям и оцениванию, созданию схемы доверия для открытых данных и другим направлениям деятельности.

Основными ожиданиями ИВЦ от участия в конференции являются ускорение строительства инфраструктуры трансграничного признания электронной подписи, а также обмен мнениями по созданию более эффективных и надежных социальных услуг с применением электронной подписи и изучение существующей глобальной ситуации в этой сфере.

Участие азербайджанской делегации в этой конференции окажет поддержку цифровому развитию в стране, создаст условия для укрепления сотрудничества, обмена опытом с европейскими странами в этом направлении.