Турецкая фирма вывезла из Венесуэлы тонны золота
Турецкая фирма под названием Sardes экспортировала из Венесуэлы в Турцию золото общей стоимостью 900 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Компания появилась в декабре 2017 года, через два месяца после того, как венесуэльский лидер Николас Мадуро посетил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.
В первый же месяц 2018-го она перевезла золота на 41 миллион долларов, в следующем — уже на 100 миллионов. В отношениях двух стран это беспрецедентный случай сотрудничества, отмечает агентство.