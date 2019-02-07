Турецкая фирма вывезла из Венесуэлы тонны золота

Турецкая фирма под названием Sardes экспортировала из Венесуэлы в Турцию золото общей стоимостью 900 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания появилась в декабре 2017 года, через два месяца после того, как венесуэльский лидер Николас Мадуро посетил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

В первый же месяц 2018-го она перевезла золота на 41 миллион долларов, в следующем — уже на 100 миллионов. В отношениях двух стран это беспрецедентный случай сотрудничества, отмечает агентство.