Ильхам Алиев увеличил минимальную зарплату

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной заработной платы" от 25 декабря 2017 года, сообщает "АзерТАдж".

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.

Кабинету министров поручено привести в соответствие с распоряжением размеры ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по приведению размеров ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Согласно распоряжению, ликвидируется первая часть распоряжения "Об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.