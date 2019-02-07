Финских эсэсовцев признали виновными в истреблении евреев

Финские добровольцы СС принимали участие в убийстве евреев и других мирных жителей в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе, подготовленном Национальным архивом Финляндии.

Согласно документу, в 1941-1943 годах финские солдаты в составе дивизии СС «Викинг» участвовали в боях на юге России и на Украине. Они знали о массовых расправах над проживающим на этих территориях гражданским населением, в частности, над евреями. При этом, отмечается в докладе, большая часть финских добровольцев закрывала глаза на происходящее, а некоторые из них сами принимали участие в убийствах.

В то же время авторы доклада подчеркивают, что случаев участия финнов в расправах было зафиксировано не так много. По их словам, гораздо чаще финские добровольцы демонстрировали готовность убивать советских военнопленных, а не мирных жителей.