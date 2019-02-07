Путин уволил высокопоставленных генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах, пишет РБК.
Среди снятых с постов генералов — глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве Сергей Солопов и старший помощник главы СК Ирина Зейберт.
С должностей сняты также начальник татарстанского управления Следственного комитета Павел Николаев, начальник кировского управления ФСИН Владимир Никитеев.
Уволен также Александр Расстрыгин — он был первым замглавы ГСУ СК по Красноярскому краю. Его в ноябре отстранил от должности глава СК Александр Бастрыкин «за ненадлежащий контроль за расследованием».