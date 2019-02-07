Согласно информации, в акции приняли участие азербайджанская и грузинская молодежь, студенты, предприниматели, а также политологи и ветераны войны. Они держали в руках флаги Азербайджана и Грузии.

Сегодня в Тбилиси перед зданием парламента Грузии прошла совместная акция протеста азербайджанцев и грузин против установления бюста карабах скому сепаратисту Михаилу Авагяну, сообщает Report.

В ходе мероприятия прозвучали заявления о том, что установление бюста Авагяну является очередной провокацией, направленной на то, чтобы испортить азербайджано-грузинские отношения. Одна из организаторов акции Севиндж Гумбетова отметила, что установление памятника карабахскому сепаратисту – провокация и преследует целью навредить грузино-азербайджанским отношениям.

Политолог Симон Копадзе отметил, что данная акция организована не только против установления бюста Авагяну, но и против сепаратизма. "Установление в Грузии памятника сепаратисту – провокация, и памятник должен быть демонтирован", - сказал он.

Выступивший на акции Гурам Мархулиа подчеркнул, что руки Авагяна запятнаны кровью невинных азербайджанских детей, женщин и стариков.

В свою очередь депутат Азер Сулейманов отметил, что Грузия – родина азербайджанцев, а на родине не должно быть памятника сепаратисту.