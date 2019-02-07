Масштабные военные учения Ирана в Индийском океане

Иран намерен провести масштабные военно-морские учения в северных районах Индийского океана, сообщает информагентство Mehr со ссылкой на заявление заместителя командующего ВМС Ирана контр-адмирала Тураджа Хасани Мокаддама.

По словам контр-адмирала, военно-морские маневры запланированы на конец февраля. В учениях будут задействованы надводные и подводные боевые корабли, беспилотники, комплексы радиоэлектронной борьбы и береговые ракетные комплексы.

При этом, пояснил замкомандующего ВМС Ирана, сохранится присутствие ВМС Ирана в Средиземном и Южно-Китайском морях, в Аденском заливе и Суэцком канале.