Пашинян ликвидировал пять министерств

В Армении вместо 17 министерств будет 12, обсуждение структуры правительства завершено. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет российская «Парламентская газета».

Законопроект о структуре правительства пока не опубликован. Согласно первой версии законопроекта о реформе структуры правительства, ликвидации подлежат министерства культуры, сельского хозяйства, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, диаспоры, молодежи и спорта.

Правительство Армении приняло сегодня свою программу, в которой указывается, что правительство рассматривает армяно-российское военное сотрудничество в качестве важного элемента системы обеспечения безопасности страны и выступает за активную работу с ЕАЭС и ОДКБ.