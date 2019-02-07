Медали для Олимпиады в Токио сделают из старых телефонов

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года собрали почти 50 тонн неиспользуемых электронных устройств для того, чтобы изготовить из извлеченных из них драгоценных металлов комплекты медалей, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр.

"Благодаря высокому уровню поддержки со стороны компаний и общества уже собранного количества старых гаджетов должно хватить", - указали организаторы.

В частности, на 100% выполнен план по извлечению бронзы, на 85% - по серебру и на 94% - по золоту.

Менее чем за два года собрано более 47 тонн смартфонов, видеокамер и ноутбуков. Для этого по всей стране открыли около 4 тысяч пунктов приема вторсырья.

Данный проект был запущен для вовлечения японского общества в подготовку Игр, а также привлечения внимания к экологическим проблемам.