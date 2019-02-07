Меркель: Евросоюз не будет полагаться только на российский газ

Страны Евросоюза не будут полагаться лишь на российский газ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет агентство Bloomberg.

По словам Меркель, ЕС обеспечит диверсификацию поставок газа. Сделать это планируется при помощи сжиженного природного газа: «Германия построит новые терминалы для сжиженного газа, а это значит, что мы ни при каких обстоятельствах не хотим зависеть от одной России».

Глава германского правительства также отметила, что сотрудничество Франции и Германии позволило достичь договоренности о проекте «Северный поток-2».

Соответствующий документ был ранее представлен послам стран ЕС в Брюсселе. В нем предусматривается, что Германия будет осуществлять надзор за проектом, поскольку первый интерконнектор трубопровода располагается в территориальных водах страны.