Оба деятеля были приглашены для обсуждения проблемы размера соцвыплат и зарплат украинцев.

В Украине в прямом эфире телеканала ZIK народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Шахов выплеснул стакан воды в сторону оппонента, экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, пишет издание Гордон.

"Вы говорили людям о заработных платах, вы говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?" – сказал Шахов.

"Очень хорошо, что спросили", – начал было Насиров.

Нардеп продолжил: "Слушайте, вам нужно сегодня освежиться". После этих слов он взял стоящий на его столике стакан с водой и плеснул в сторону Насирова. Чиновнику достались лишь брызги, пострадали от неожиданной атаки ведущая и другие участники беседы.

После этих слов Насиров заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию, отмечает телеканал.

