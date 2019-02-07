Ученые нашли идеальный продукт от депрессии

Регулярное употребление небольшой горсти грецких орехов может эффективно помогать в борьбе против депрессии. Сейчас, в неблагоприятный для здоровья психики зимний сезон, нужно обязательно есть орехи, утверждают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ссылаясь на данные исследований, пишет портал N+1.

В исследовании американских ученых приняли участие более 26 тысяч человек, которых поделили на несколько групп в зависимости от количества потребления орехов. Приняв в расчет наличие вредных привычек у добровольцев, способных влиять на риск депрессии, специалисты обнаружили корреляцию: небольшое количество грецких орехов, съедаемых ежедневно, помогало повысить защищенность людей от депрессии.

По словам специалистов, грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, принимающую активное участие в метаболизме. Их регулярное потребление помогает повысить количество полезных бактерий в кишечнике, оказывающих противовоспалительное действие. Кишечная флора связана со многими аспектами человеческого здоровья, и помимо защиты от депрессии грецкие орехи также дают эффект профилактики в отношении артрита, злокачественных опухолей, болезней сердца.