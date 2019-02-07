BBC показала «японские» Курильские острова

На сайте британской медиакомпании BBC рекламный баннер, изобразил Курильские острова, входящие в состав России, как часть Японии. Об этом сообщает Rambler News Service.

Со слов источника в медиакомпании, данная реклама не имеет отношения к контенту, производимому BBC. Баннер был предоставлен сторонним рекламодателем.

Реклама изображала карту, где территория Японии была выведена ярким малиновым цветом, в то время как территории соседних государств были обозначены менее яркими цветами. Курильские острова, входящие в состав России, были нарисованы в том же цвете, что и Япония.

Представитель Роскомнадзора не стал комментировать Rambler News Service рекламу на сайте BBC.