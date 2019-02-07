Болтон: России еще не поздно признать нового лидера Венесуэлы

России и другим странам еще не поздно признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РИА Новости.

"Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы", - написал Болтон в Twitter.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США, большинство стран Евросоюза и ряд других государств заявили о признании Гуайдо.