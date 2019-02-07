Эльнур Мамедов 22:31

В международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings подсчитали, что объем государственного долга в мире на конец прошлого года по рыночным валютным курсам достиг астрономической суммы в 66 трлн долларов. Эта сумма эквивалентна 80% глобального ВВП, а темпы роста госдолга настолько высоки, что, того и гляди, мир вскоре и вовсе утонет в долгах. А чтобы ясно себе представить, насколько быстро растут долги стран мира, достаточно отметить, что ныне они почти вдвое превышают показатель 2007 года. При этом, по данным агентства, задолженность развитых стран остается относительно стабильной вблизи уровня 50 трлн долларов с 2012 года. А вот долги государств с развивающейся экономикой (emerging markets) подскочили за этот же период с 10 трлн до 15 трлн долларов. Наиболее значительные темпы повышения отмечены в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (на 104%) и странах, расположенных к югу от Сахары (на 75%). Хотя в процентном отношении рост долга в этих странах действительно высок, в номинальном же отношении на их долю приходится лишь незначительная часть общего долга - менее 1 трлн долларов у каждого региона.

Зато на долю 11 государств с наивысшим рейтингом ААА приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия. США (рейтинг ААА, прогноз - "стабильный") в настоящее время являются страной с самым большим размером долга - около 21 трлн долларов. И сумма американского госдолга повышается примерно на 1 трлн долларов ежегодно. Для сравнения отметим, что объем задолженности Франции (АА, прогноз - "стабильный"), Германии (ААА, прогноз - "стабильный"), Италии (ВВВ, прогноз - "негативный") и Великобритании (АА, прогноз - "негативный") на конец прошлого года находился в диапазоне 2,4-2,7 трлн долларов. В тройку лидеров по размерам госдолга входят также Япония (12 трлн долларов) и Китай (6 трлн долларов). Как видно, сумма госдолга США, об экономических достижениях которых президент Дональд Трамп говорит на всех уровнях, оставляет желать лучшего. Да и насколько верно говорить о достижениях, которые, кстати, Трамп приписывает себе, если государственный долг Штатов увеличился более чем на 2 трлн долларов как раз за почти два года его президентства - с 20 января 2017 года. Тем более что телеканал CNN и вовсе утверждает, что госдолг "за время контроля республиканцами Палаты представителей и Сената Конгресса США практически достиг отметки в 22 трлн долларов (21,974 трлн)". Причем и без того непомерная долговая нагрузка США в связи с ростом дефицита бюджета рискует стать неконтролируемой. Еще прошедшим летом на это указал конгрессмен-республиканец Энди Биггс, назвав непропорционально высокие расходы бюджета топливом для разгорающегося "долгового пожара". Он напомнил, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 млрд долларов, а в прошлом году они уже достигли 1,3 трлн долларов.

А ведь еще не забыто, как во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока, то есть за восемь лет. Тогда Трамп выражал уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых договоров наступит экономический рост, который позволит США оплатить долг наличными средствами. А позже, уже на посту главы государства, он заявлял, что денежные средства, полученные от введенных США торговых пошлин, пойдут на погашение госдолга страны. Однако, то ли торговые пошлины себя не оправдали, то ли вся его экономическая политика забуксовала, долги продолжают расти более высокими темпами. И если эти темпы будут продолжаться, вряд ли Трампу удастся продержаться даже до конца первого президентского срока. Fitch, конечно, нарисовал весьма мрачную картину, но она приобретает и вовсе тревожные контуры в расчетах Международного валютного фонда, который считает, что огромный мировой долг способен послужить причиной очередной экономической катастрофы. Причем, по подсчетам МВФ, мир задолжал 184 трлн долларов - около 225% глобального ВВП, или более 86 тыс. долларов на каждого жителя Земли. Причем этот показатель учитывает данные лишь на конец 2017 года, но на основе информации, предоставленной 190 странами с 1950 года. Кто же крупнейшие заемщики в мире, по расчетам МВФ? Да те же великие державы - США, Китай и Япония, которые аккумулировали более половины глобального долга, что превышает их долю в мировом производстве. При этом внешний долг нашего соседа – России - хотя и считается одним из самых низких в мире, составляет 525 млрд долларов, или 18,7% ВВП. Правда, МВФ считает, что к 2023 году этот показатель достигнет 20,4% ВВП, но это тоже весьма умеренная долговая нагрузка. К тому же Россия ликвидировала дефицит бюджета, в прошлом году ее расходы превысили доходы на 1,5% ВВП, а в этом ожидается профицит. И на этом мрачном фоне как-то резко выделяется Азербайджан, внешний долг страны в прошлом году сократился с 22,8% до 19% ВВП, то есть почти на целых 4%. Да, наш внешний долг не только низок, но он имеет тенденцию к снижению.