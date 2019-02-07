Мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время ознакомления вместе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным с ходом строительства моста.

"Ввод моста в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года. Этот мост облегчит транзит грузов, а также будет способствовать увеличению грузопотока, что также важно для транспортного коридора Север-Юг", — сказал азербайджанский министр журналистам.

В свою очередь глава российского минэкономразвития отметил, что объект будет иметь стратегически важное значение с учетом возрастающего объема грузоперевозок из Азербайджана и Ирана в Россию.

Максим Орешкин также ознакомился с ходом реконструкции погранично-пропускного пункта (ППП) Яраг-Казмаляр и строительством ППП «Самур» на российско-азербайджанской границе.