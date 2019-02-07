Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Афганистан, где посетила военные базы в Баграме и Кабуле в Афганистане и ознакомилась с условиями службы грузинских военных, принимающих участие в миссии НАТО "Решительная поддержка", пишет Интерфакс со ссылкой на администрацию грузинского президента.

В ходе посещения авиабазы Баграм С.Зурабишвили возложила венок к мемориалу погибшим в ходе выполнения миротворческой миссии грузинским военнослужащим, а также посетила построенную грузинскими военными церковь.

В сообщении говорится, что С.Зурабишвили встретилась с представителями командования миссией НАТО в Афганистане, а также с президентом Афганистана Мухаммедом Ашрафом Гани.

На своей странице в Facebook С.Зурабишвили написала, что как верховный главнокомандующий и как рядовая грузинка гордится тем, что все отмечают высокий профессионализм грузинских военнослужащих, которые несут службу в Афганистане.