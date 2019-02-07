В Сирии обнаружили массовое захоронение жертв ИГИЛ

На окраине города Эль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор найдены тела нескольких десятков сирийцев, убитых боевиками «Исламского государства», сообщает агентство SANA.

По словам главы полицейского управления провинции, в этом месте, рядом со средневековой крепостью Эр-Рахба, два года назад находился лагерь боевиков ИГ. Там обнаружили подземные укрытия и тоннели, а также мастерскую, где производились снаряды. В лагере террористы держали пленных. Однако они не стали брать их с собой, когда отступали.

«Все пленники были казнены террористами перед освобождением сирийской армией этого региона», — сказал генерал журналистам.