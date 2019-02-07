Финансовый комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал меморандум, в котором подчеркивается бесполезность введенных США санкций против России, пишет Интерфакс.

«Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США», - заявили конгрессмены, обвинив в этом отсутствие единства по российской политике Вашингтона.

«Отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме и о том, какой должна быть политика в отношении Москвы, а также отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома по России подорвали эффективность антироссийских санкций», - говорится в меморандуме.

В Палате представителей подчеркнули, что «Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам в то время, как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия».