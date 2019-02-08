Фермер ради вкусного меда кормил пчел марихуаной  

В Николаевской области Украины фермер откармливал пчел наркотиками, чтобы улучшить вкус меда, сообщили в пресс-службе Национальной полиции страны, передает "АиФ".

Во время обысков правоохранители обнаружили у мужчины 1,5 килограмма марихуаны.

Фермер утверждал, что не употребляет марихуану. По его словам, если кормить пчел этим запрещенным веществом, мед будет вкуснее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Горе-фермеру грозит до трех лет тюрьмы.