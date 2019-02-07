Российских наблюдателей не будет на президентских выборах в Украине

Двое россиян будут исключены из списка наблюдателей от ОБСЕ за выборами в Украине из-за отказа властей в аккредитации, сообщил спикер миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер, пишет издание Гордон.

В свою очередь в российском МИД расценили отказ украинской стороны в аккредитации наблюдателей из РФ "как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур".



Накануне Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах в Украине.

Выборы главы украинского государства состоятся 31 марта 2019 года, инаугурация — до 31 мая. К 7 февраля ЦИК Украины зарегистрировал 42 кандидата.