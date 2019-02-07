В Испании столкнулись два поезда: есть жертвы Видео

В результате железнодорожной аварии в испанской Каталонии по меньшей мере один человек погиб, еще 94 пострадали, сообщило главное управление гражданской защиты региона в своем твиттере, передает La Vanguardia.

Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона. По имеющейся информации, столкнулись два поезда.

Испанские СМИ отмечают, что один из поездов следовал не по своим путям. На месте происшествия работают медики, спасатели, полиция.

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