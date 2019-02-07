В Испании столкнулись два поезда: есть жертвы Видео
В результате железнодорожной аварии в испанской Каталонии по меньшей мере один человек погиб, еще 94 пострадали, сообщило главное управление гражданской защиты региона в своем твиттере, передает La Vanguardia.
Tren a Manresa, a punto de llegar descarrila pic.twitter.com/zXOfVHnMGI— SyPcul (@SyPcul) 8 февраля 2019 г.
Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона. По имеющейся информации, столкнулись два поезда.
Испанские СМИ отмечают, что один из поездов следовал не по своим путям. На месте происшествия работают медики, спасатели, полиция.