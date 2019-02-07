Медиахолдинг зятя Саргсяна прекращает существование

Крупный армянский медиахолдинг PanArmenian Media Group объявил о приостановлении своей деятельности, указав причиной изменение состава акционеров холдинга, пишет издание Rusarminfo.

«51% акций телекомпании ATV перешли к медиаменеджеру и руководителю телеканала PanArmenian TV (США) Давиду Аветисяну, а 49% акций передано компании Panarm Inc. Изменения произошли также в составе акционеров нескольких медиакомпаний, входящих в холдинг», — говорится в пресс-релизе медиахолдинга.

Две входившие в медиахолдинг компании - Armenia TV и Radion jan перешли в 100%-ную собственность основателя Comedy Club Production Артура Джанибекяна.

Как отмечает издание, медиахолдинг принадлежал Микаелу Минасяну - экс-послу Армении в Ватикане, зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна.