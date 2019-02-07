Невеста убитого журналиста обратилась к Трампу

Хатидже Дженгиз, невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, призвала американского лидера Дональда Трампа изменить позицию по поводу этого преступления, чтобы найти виновных вместе с Саудовской Аравией и Турцией, передает РИА Новости.

Дженгиз сделала это заявление в Стамбуле, представляя изданную в Турции книгу "Джамаль Хашкаджи: его жизнь, борьба и тайны", которая написана в форме интервью, взятых у нее турецкими журналистами. Она назвала книгу "эмоциональной", поскольку Хашкаджи показан в ней таким, каким его знали самые близкие к нему люди.

По словам Дженгиз, она верит, что убийцы ее жениха будут наказаны, а король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд "проявит сознательность" и поддержит усилия Турции по расследованию преступления.

"Для нас важно, чтобы тело было найдено и чтобы было место, где его близкие могли бы молиться", - добавила Дженгиз.