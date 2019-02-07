Неймар отпраздновал свой день рождения с турецкой топ-моделью

Свое 27-летие футболист отметил в Париже в одном из ресторанов на Елисейских полях в кругу близких друзей и звезд французского шоу-бизнеса. Как сообщают турецкие СМИ, практически весь вечер Неймар и Элиф Аксу держались за руки.

По словам близких друзей футболиста, Неймар, который сейчас восстанавливается после травмы и временно не выходит на поле, почти все время проводит в компании турчанки.

Элиф Аксу - известная топ-модель турецкого происхождения, вместе с семьей эмигрировала в Австрию. Девушка прекрасно устроилась в профессиональном плане и выступает на всех самых крупных модных показах Европы, а также снимается в рекламе. Именно на съемках одного из рекламных роликов девушка познакомилась с Неймаром, а теперь ходят слухи о романтических отношениях между ними.