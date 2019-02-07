«Желтые жилеты» готовят новые акции протеста во Франции

Движение «желтых жилетов» планирует в субботу вновь провести акции в разных городах Франции, пишет Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

Это будет уже 13-я такая акция с ноября прошлого года, когда активисты движения начали проводить демонстрации. В частности, запланированная в Париже акция начнется утром на площади Шарля де Голля. Затем «желтые жилеты» пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле.

Протесты, как ожидается, пройдут и в других крупных городах, включая Бордо, Марсель и Монпелье.

Французские СМИ отмечают, что активность «желтых жилетов» в последнее время пошла на спад. По данным МВД Франции, в прошлую субботу на акции протеста по всей стране вышли около 60 тысяч человек, что примерно на 10 тысяч человек меньше, чем 26 января.