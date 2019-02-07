В Специальной следственной службе Армении остались недовольны допросом экс-президента Сержа Саргсяна. Об этом пишет ереванская газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что в последнее время Саргсян дважды был допрошен в рамках следствия по делу 1 марта. Отмечается, что во время допроса Саргсян держался весьма спокойно, предпочитая не говорить ничего существенного. К тому же, ответы на вопросы следователя Саргсяну подсказывал его адвокат Амрам Макинян.

Показания Саргсяна не удовлетворили следствие, судя по всему, орган предварительного следствия может еще раз вызвать его на допрос, утверждает издание.