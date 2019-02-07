Садовник убил восемь гомосексуалистов

Суд приговорил 67-летнего серийного убийцу из Торонто Брюса Макартура к пожизненному заключению за жестокое убийство восьмерых гомосексуалистов в районе Гей-Виллидж. Макартур получит право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 91 год, сообщает BBС.

По данным New York Times, Макартур совершал убийства между 2010 и 2017 годами. Жертв он расчленял и закапывал в саду одного из своих клиентов. Полиция пробовала расследовать дело об исчезновении троих мужчин еще в 2012 году, однако поиски ни к чему не привели.

В 2016 году Макартура задерживали за то, что он душил одного из своих друзей во время секса в фургоне. Тогда преступник убедил полицейских, что все происходило по обоюдному согласию.

К маньяку правоохранителей привела его последняя жертва — Эндрю Кинсман. В день исчезновения мужчина написал на календаре имя «Брюс». Когда полицейские пришли в дом к Макартуру в январе 2018 года, они нашли там молодого человека, привязанного к кровати с пакетом на голове — он не пострадал.