Садовник убил восемь гомосексуалистов
Суд приговорил 67-летнего серийного убийцу из Торонто Брюса Макартура к пожизненному заключению за жестокое убийство восьмерых гомосексуалистов в районе Гей-Виллидж. Макартур получит право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 91 год, сообщает BBС.
Toronto serial killer Bruce McArthur, a landscaper and former mall Santa who killed and dismembered eight men between 2010 and 2017, is sentenced to life in prison https://t.co/4NO1EsNmpS pic.twitter.com/K1jPcIwGok— CNN Breaking News (@cnnbrk) 8 Şubat 2019
По данным New York Times, Макартур совершал убийства между 2010 и 2017 годами. Жертв он расчленял и закапывал в саду одного из своих клиентов. Полиция пробовала расследовать дело об исчезновении троих мужчин еще в 2012 году, однако поиски ни к чему не привели.
В 2016 году Макартура задерживали за то, что он душил одного из своих друзей во время секса в фургоне. Тогда преступник убедил полицейских, что все происходило по обоюдному согласию.
К маньяку правоохранителей привела его последняя жертва — Эндрю Кинсман. В день исчезновения мужчина написал на календаре имя «Брюс». Когда полицейские пришли в дом к Макартуру в январе 2018 года, они нашли там молодого человека, привязанного к кровати с пакетом на голове — он не пострадал.