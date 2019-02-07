Россия и Азербайджан начали строительство совместного автозавода

Церемония закладки фундамента азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана, в 80 км к югу Баку. В ней приняла участие российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным, сообщает ТАСС.

Площадка под будущее производство расположилась на территории Гаджигабульского промышленного квартала. Проект реализуется совместно с азербайджанской компанией "Азермаш" и российской автомобилестроительной компанией "Группа ГАЗ".

Мощность предприятия составит до 1000 автомобилей в год, запуск производства полностью финансируется азербайджанской стороной. Инвестиции в предприятие составят 14 млн манатов ($8,2 млн). Российское предприятие со своей стороны организует поставки машинокомплектов, предоставит необходимую документацию и лицензии, проведет отладку технологических процессов. Также Горьковский автозавод возьмет на себя часть расходов на продвижение марки, проведет обучение и сертификацию сотрудников "Азермаша".

В рамках проекта планируется организовать сборку легких коммерческих автомобилей "ГАЗель Next" и "ГАЗель Бизнес", а также среднетоннажных грузовиков "ГАЗон Next". На основе базовых моделей планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов. При производстве автомобилей планируется применение компонентов, произведенных в Азербайджане. Дистрибуцией и сервисным обслуживанием машин будет заниматься компания "Азеврокар" (дочернее предприятие ОАО "Азермаш").

Как сообщили в Министерстве экономики Азербайджана, завершение строительства предприятия намечено на 2020 год. В том же году планируется начать выпуск автомобилей. На производстве будут заняты 100 человек.

Меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан 23 апреля прошлого года в Баку.