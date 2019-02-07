Люди из-за судьи все еще на улице. Не произвол, а правовой вакуум приемная haqqin.az
Люди, исполняющие обязанности судей, к сожалению, не всегда безупречны и справедливы, особенно, когда дело касается внеслужебной сферы. В силу своего высокого положения и статуса неприкосновенности призванные вершить правосудие персоны порой теряют связь с реальностью и спокойно преступают законы и элементарные правила поведения.
Высокое положение в обществе прежде всего обязывает, а вовсе не дает безграничные права. Закон в любой стране один на всех, что предполагает возможность призвать к ответственности каждого, кто преступил его рамки, в том числе и судей. А потому непонятно, отчего до сих пор никто не призвал к порядку зарвавшуюся судью Сарию Сеидову, по милости которой 372 семьи, покинув свои дома, второй год скитаются по съемным углам.
Не реагируют на самоуправство и бесчеловечный цинизм Сеидовой по отношению к людям, с которыми она долгие годы жила по соседству, ни органы, контролирующие суд, ни иные административные структуры, куда много раз обращались обездоленные горожане. Напомним, что полтора года назад компания-застройщик Malibu вознамерилась построить на месте старого городского квартала по улице Топчубашева в Насиминском районе с домами дворовой системы несколько жилых многоэтажек и даже получила на это все разрешительные документы. Последовал долгий процесс расселения жильцов, которым предложили либо получить за свою жилплощадь деньги по установленным государством расценкам, либо арендовать жилье, средства на которое будет выделять застройщик, а потом вернуться на то же место, но уже в новую квартиру. Большинство старожилов устроило именно второе условие.
Наконец все уладилось, и, как думали переселенцы, строители приступили к работе. Однако шли месяцы, но даже снос старых домов еще не начался. В администрации Malibu им объяснили, что проживающая в одном из предусмотренных под снос домов судья Сария Сеидова отказывается выезжать, а поскольку ее жилье в самом центре квартала, невозможно начинать работы.
Оказывается, С.Сеидова, воспользовавшись ситуацией, затянула с выездом, а теперь буквально берет за горло строителей, требуя не обычные в таких случаях 1,5 тыс. манатов за квадратный метр своей квартиры, а 7 тысяч, что составляет при ее обширной жилплощади в более чем 200 квадратных метров полтора миллиона манатов. Но таких денег у компании нет, и пока женщина не выселится, начать строительство невозможно. Принуждать же работника органов правосудия руководство Malibu не решается.
Правда, и у строителей настал предел терпения, и компания подала иск в суд. Но вот когда начнется судебное рассмотрение дела судьи, сказать трудно. Пока, во всяком случае, никаких подвижек нет.
Сказать, что измученные жизнью по чужим углам переселенцы с Топчубашева в отчаянии, значит ничего не сказать. На этих людей, которым уже второй год никто даже надежды не дает на то, что, пусть и нескоро, но будет у них своя крыша над головой. Ощутив сочувствие и желание помочь сотрудников haqqin.az, несколько человек из злополучного квартала вновь пришли в редакцию.
«Почему из-за одного человека мы должны столько страдать? Выходит, право сильного остается по-прежнему законом, и по-прежнему люди с высокой должностью могут безнаказанно издеваться над всеми прочими? Почему эта Сеидова ставит себя выше всех нас? Чем судья лучше врача или учительницы? Представляете, она требует у фирмы полтора миллиона манатов. Да за такие деньги можно построить целую школу или больницу. Пусть наконец кто-то из госорганов пойдет к ней, оценит ее дом и скажет свое твердое слово. Почему мы должны из-за нее мыкаться без собственного жилья», - просит бывшая соседка Сеидовой Эльмира Азизова.
«А у меня четверо детей, и мы практически бездомные. Целый год из-за капризов этой судьи скитаемся по съемным квартирам. Столько ждали, а теперь руководство компании заявляет, что если в ближайшее время не сможет договориться с Сеидовой, то расторгнет контракт с Исполнительной властью на строительство пилотного дома. А это значит, что мы останемся на улице. Неужели нет такой власти, чтобы повлиять на Сеидову, заставить ее прекратить шантажировать компанию? Насколько мне известно, Malibu уже ей предложила 750 тысяч манатов или квартиры в этом доме. Неужели ей этого мало? Пусть тогда и за мою квартиру заплатят 200 тысяч манатов», - возмущается Натиг Алиев.
Другой скиталице по воле судьи - Гасановой Газели уже под 80, и она не знает, дождется ли теперь обещанной квартиры. «Компания Malibu и судья Сеидова просто издеваются над нами. В компании говорят, что хоть завтра начнут строительство, но Сеидова не хочет покинуть свой дом. Неужели не могут на нее воздействовать через компетентные органы? Пусть оценят ее жилье и назовут справедливую цену. Пусть не мучают нас, мы хотим жить в собственных квартирах, а не по чужим углам», - переживает Г.Гасанова.
Может, все-таки следует напомнить судье Апелляционного суда С. Сеидовой, что используемые ею в работе правовые нормы распространяются и на нее, не говоря уже о нормах человеческого общежития? Как может женщина так издеваться над детьми, стариками, которые по ее прихоти стали бездомными? Неужели нет на нее управы?