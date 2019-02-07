12:49

Люди, исполняющие обязанности судей, к сожалению, не всегда безупречны и справедливы, особенно, когда дело касается внеслужебной сферы. В силу своего высокого положения и статуса неприкосновенности призванные вершить правосудие персоны порой теряют связь с реальностью и спокойно преступают законы и элементарные правила поведения. Высокое положение в обществе прежде всего обязывает, а вовсе не дает безграничные права. Закон в любой стране один на всех, что предполагает возможность призвать к ответственности каждого, кто преступил его рамки, в том числе и судей. А потому непонятно, отчего до сих пор никто не призвал к порядку зарвавшуюся судью Сарию Сеидову, по милости которой 372 семьи, покинув свои дома, второй год скитаются по съемным углам.

Не реагируют на самоуправство и бесчеловечный цинизм Сеидовой по отношению к людям, с которыми она долгие годы жила по соседству, ни органы, контролирующие суд, ни иные административные структуры, куда много раз обращались обездоленные горожане. Напомним, что полтора года назад компания-застройщик Malibu вознамерилась построить на месте старого городского квартала по улице Топчубашева в Насиминском районе с домами дворовой системы несколько жилых многоэтажек и даже получила на это все разрешительные документы. Последовал долгий процесс расселения жильцов, которым предложили либо получить за свою жилплощадь деньги по установленным государством расценкам, либо арендовать жилье, средства на которое будет выделять застройщик, а потом вернуться на то же место, но уже в новую квартиру. Большинство старожилов устроило именно второе условие. Наконец все уладилось, и, как думали переселенцы, строители приступили к работе. Однако шли месяцы, но даже снос старых домов еще не начался. В администрации Malibu им объяснили, что проживающая в одном из предусмотренных под снос домов судья Сария Сеидова отказывается выезжать, а поскольку ее жилье в самом центре квартала, невозможно начинать работы. Оказывается, С.Сеидова, воспользовавшись ситуацией, затянула с выездом, а теперь буквально берет за горло строителей, требуя не обычные в таких случаях 1,5 тыс. манатов за квадратный метр своей квартиры, а 7 тысяч, что составляет при ее обширной жилплощади в более чем 200 квадратных метров полтора миллиона манатов. Но таких денег у компании нет, и пока женщина не выселится, начать строительство невозможно. Принуждать же работника органов правосудия руководство Malibu не решается. Правда, и у строителей настал предел терпения, и компания подала иск в суд. Но вот когда начнется судебное рассмотрение дела судьи, сказать трудно. Пока, во всяком случае, никаких подвижек нет. Сказать, что измученные жизнью по чужим углам переселенцы с Топчубашева в отчаянии, значит ничего не сказать. На этих людей, которым уже второй год никто даже надежды не дает на то, что, пусть и нескоро, но будет у них своя крыша над головой. Ощутив сочувствие и желание помочь сотрудников haqqin.az, несколько человек из злополучного квартала вновь пришли в редакцию.