Таможня пресекла контрабанду сигарет

В сообщении ведомства говорится, что на основе поступившей в оперативный отдел Западно-территориального главного таможенного управления информации, на таможенном пункте «Красный мост» был остановлен автомобиль марки Mercedes Benz, управляемый гражданином Азербайджана, который въехал на территорию страны из Грузии.

Когда гражданину задали вопрос о том, есть ли при нем или в его транспортном средстве какие-либо сокрытые от таможенного контроля вещи, он ответил отрицательно. Однако во время досмотра в салоне транспортного средства были обнаружены 3200 штук спрятанных сигарет «King».

По факту ведется расследование.