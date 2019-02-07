Эрдоган утвердил военный протокол между Азербайджаном и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол между правительствами Турции и Азербайджана об обмене личными составами вооруженных сил, сообщает Trend.

Согласно информации, документ нацелен на развитие военной, учебно-образовательной деятельности и сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Протокол определяет личный состав ВС Турции и Азербайджана, который будет задействован в совместных мероприятиях сторон, воинских частях, организациях и учреждениях, в которых они будут проведены.

Другой целью протокола является установление основ для обмена личными составами между Генштабом Турции и Министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджана, а также определения должностей, полномочий и обязанностей в период обмена.