Закир Гасанов собрал генералов Фото
Сегодня на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.
Министр обороны поделился своими видениями о более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях согласно соответствующим директивам и инструкциям, изучении руководящих документов, а также проведении других мероприятий, направленных на повышение профессионализма в новом учебном периоде.
Министр обороны потребовал уделить основное внимание на задачи, возложенные на азербайджанскую армию Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, в связи с армейским строительством, в том числе его рекомендации и требования, озвученные в связи с освобождением оккупированных территорий.
Отметив, что работы, проводимые по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами в сфере повышения уровня боевой готовности личного состава и улучшения социально-бытовых условий военнослужащих азербайджанской армии, в частности воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне, генерал-полковник З. Гасанов дал соответствующие указания ответственным должностным лицам по выполнению этих работ в соответствии с современными требованиями.
Министр обороны поставил задачи более качественно организовать боевую подготовку, повысить уровень военного профессионализма, продолжить реформы, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение, а также решить другие служебные вопросы.
В завершении совещания министр обороны приказал и потребовал от командиров и начальников всех уровней быть готовыми дать адекватный ответ на любую провокацию противника и решительно пресечь его провокационную деятельность.