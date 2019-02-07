К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.

Министр обороны поделился своими видениями о более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях согласно соответствующим директивам и инструкциям, изучении руководящих документов, а также проведении других мероприятий, направленных на повышение профессионализма в новом учебном периоде.

Министр обороны потребовал уделить основное внимание на задачи, возложенные на азербайджанскую армию Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, в связи с армейским строительством, в том числе его рекомендации и требования, озвученные в связи с освобождением оккупированных территорий.