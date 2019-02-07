Суслик помог археологам найти клад
Ученые Марийского государственного университета обнаружили в Астраханской области клад серебряных монет конца XIV века, передает РИА Новости.
Они проводили раскопки на территории Селитренного городища — столицы Золотой орды в XIII-XV веках. На находку под землей наткнулся суслик.
"Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты, хранившиеся в холщовом мешочке", — говорится на сайте университета.
Археологические исследования также проводились в Краснодарском крае, в зоне строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту. Там ученые нашли золотую монету, отчеканенную в 27-м году нашей эры в Боспорском царстве — античном государстве, которое образовалось около 480 года до нашей эры после объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах.