Записал Джейхун Наджафов 13:52

«Все разговоры о якобы достигнутой договоренности об открытии границ с Абхазией и Южной Осетией - вымысел российской прессы. Граница с этими регионами останется закрытой до тех пор, пока там не будет восстановлен суверенитет Тбилиси», - заявил haqqin.az политолог Сандро Твалчрелидзе. Комментируя сообщение газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в российском правительстве о том, что Грузия якобы готова открыть пункты таможенного контроля на границах с Абхазией и Южной Осетией в рамках соглашения о торговле и транзите грузов с Россией, грузинский эксперт утверждает, что это, как и восстановление железнодорожного пути Сочи-Сухуми-Зугдиди-Ереван, абсолютно исключено и российское издание обнародует досужие домыслы.

Более того, Твалчрелидзе считает, что эта информация в российских СМИ носит провокационный характер, поскольку никаких договоренностей и в помине нет. Просто российские СМИ стремятся представить дело так, будто Кремль достиг каких-то геополитических успехов на Южном Кавказе. «Вопрос восстановления коммуникаций между Россией, Абхазией и Арменией периодически разыгрывают с целью повышения рейтинга власти Путина. В последнее время у Москвы возникают промашки на внешнеполитической арене, вот и запускают дезинформацию о том, что достигнуты успехи в налаживании отношений с Грузией», - предполагает политолог. Эксперт полностью исключает возможность сепаратной сделки нового грузинского правительства с Москвой по вопросу открытия границ с оккупированными регионами. Согласие Тбилиси, уверен он, вызовет в стране такую волну протеста, что неминуемо сметет правительство. Даже если гипотетически правительство заключит соглашение, то парламент однозначно его не ратифицирует. Кроме того, открытие границы с Абхазией противоречит интересам грандиозного многомиллиардного проекта строительства на черноморском побережье Грузии Анаклийского порта, который имеет огромное экономическое и военно-стратегическое значение. И сооружение этого самого высокотехнологичного глубоководного порта на Черном море сейчас идет полным ходом.

«Даже если отставить в сторону политику, нельзя не учитывать, что открытие границ с Абхазией и Южной Осетией сопряжено со значительными логистическими проблемами. К примеру, как будет решаться вопрос оплаты транзита в то время как для Грузии резервной денежной единицей являются доллар и евро, а для Армении - рубль. Другая проблема - безопасность грузов. Ведь Грузия в свое время ввела войска в Абхазию потому, что там грабили товары, предназначенные для различных регионов страны. И теперь представьте, что может стать сегодня с грузами, которые поступят в Абхазию, где стопроцентная безработица и у населения нет никаких источников доходов, мандарины в России люди не могут продавать в прежних количествах. Населению остается только обворовывать транзитные грузы. В то же время надо понимать, что в нынешней ситуации Грузия полностью контролирует товарооборот с Арменией. То есть открытие границ противоречит стратегическим интересам Грузии», - сказал Твалчрелидзе.