Если Грузия откроет границы с Абхазией, народ сметет правительство комментарий Сандро Твалчрелидзе
«Все разговоры о якобы достигнутой договоренности об открытии границ с Абхазией и Южной Осетией - вымысел российской прессы. Граница с этими регионами останется закрытой до тех пор, пока там не будет восстановлен суверенитет Тбилиси», - заявил haqqin.az политолог Сандро Твалчрелидзе.
Комментируя сообщение газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в российском правительстве о том, что Грузия якобы готова открыть пункты таможенного контроля на границах с Абхазией и Южной Осетией в рамках соглашения о торговле и транзите грузов с Россией, грузинский эксперт утверждает, что это, как и восстановление железнодорожного пути Сочи-Сухуми-Зугдиди-Ереван, абсолютно исключено и российское издание обнародует досужие домыслы.
Более того, Твалчрелидзе считает, что эта информация в российских СМИ носит провокационный характер, поскольку никаких договоренностей и в помине нет. Просто российские СМИ стремятся представить дело так, будто Кремль достиг каких-то геополитических успехов на Южном Кавказе.
«Вопрос восстановления коммуникаций между Россией, Абхазией и Арменией периодически разыгрывают с целью повышения рейтинга власти Путина. В последнее время у Москвы возникают промашки на внешнеполитической арене, вот и запускают дезинформацию о том, что достигнуты успехи в налаживании отношений с Грузией», - предполагает политолог.
Эксперт полностью исключает возможность сепаратной сделки нового грузинского правительства с Москвой по вопросу открытия границ с оккупированными регионами. Согласие Тбилиси, уверен он, вызовет в стране такую волну протеста, что неминуемо сметет правительство. Даже если гипотетически правительство заключит соглашение, то парламент однозначно его не ратифицирует. Кроме того, открытие границы с Абхазией противоречит интересам грандиозного многомиллиардного проекта строительства на черноморском побережье Грузии Анаклийского порта, который имеет огромное экономическое и военно-стратегическое значение. И сооружение этого самого высокотехнологичного глубоководного порта на Черном море сейчас идет полным ходом.
«Даже если отставить в сторону политику, нельзя не учитывать, что открытие границ с Абхазией и Южной Осетией сопряжено со значительными логистическими проблемами. К примеру, как будет решаться вопрос оплаты транзита в то время как для Грузии резервной денежной единицей являются доллар и евро, а для Армении - рубль. Другая проблема - безопасность грузов. Ведь Грузия в свое время ввела войска в Абхазию потому, что там грабили товары, предназначенные для различных регионов страны. И теперь представьте, что может стать сегодня с грузами, которые поступят в Абхазию, где стопроцентная безработица и у населения нет никаких источников доходов, мандарины в России люди не могут продавать в прежних количествах. Населению остается только обворовывать транзитные грузы. В то же время надо понимать, что в нынешней ситуации Грузия полностью контролирует товарооборот с Арменией. То есть открытие границ противоречит стратегическим интересам Грузии», - сказал Твалчрелидзе.
Основным условием открытия границы может стать возвращение 240 тысяч грузинских беженцев в Абхазию, население которого сейчас около 300 тысяч человек. Но можно представить, кто победит на выборах в Абхазии в случае, если туда вернутся 240 тысяч грузин. То есть открытие границы абсолютно бесперспективный вопрос», - отмечает эксперт.
«В то же время в переговорах при посредничестве Швейцарии есть определенные подвижки в вопросе синхронизации таможенных тарифов между РФ и Грузией, чтобы грузинские товары могли беспрепятственно попадать на российский рынок. Пока Тбилиси и Москва договорились только по одному пункту - касающемуся таможенных сборов. Граница с Россией открыта в Дарьяльском ущелье, и через него идет много грузов, которые облагаются двойным налогом. Техническая договоренность по этой проблеме была достигнута, но никаких протоколов пока не подписано, хотя Евросоюз уже пять лет предлагает России синхронизировать тарифы с Грузией», - отметил он.
В любом случае, подчеркивает эксперт, эти переговоры не имеют абсолютно никакого отношения к вопросу открытия границ с Абхазией и Южной Осетией. К тому же, по грузинской конституции, межправительственные договоры имеет право подписывать только премьер-министр, а у нового грузинского премьера нет никаких контактов с российской стороной.