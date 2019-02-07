Vitol экспортирует туркменскую нефть на кораблях, находящихся под санкциями США

Как стало известно Report, Vitol заключила контракт на экспорт сырой нефти с компанией ENOC (Emirates National Oil Company) с месторождения, разрабатываемого дочерней структурой ENOC, компанией Dragon Oil на туркменском шельфе Каспия.

Один из крупнейших мировых нефтетрейдеров, компания Vitol, в погоне за прибылью готова фрахтовать корабли, находящиеся под санкциями США за поставки нефтепродуктов в Сирию и Крым.

Изначально, вывоз нефти планировался на кораблях, принадлежащих компании ВФ Танкер из России и Туркменскому морскому пароходству.

Однако, с течением времени, компания Vitol решила удешевить морскую транспортировку и зафрахтовала танкера Mekhanik Voronkov (IMO 886719, 1971 года постройки) и Grigoriy Bugrov (IMO 8848628, 1974 года постройки).

Корабль Mekhanik Voronkov уже сейчас направляется в порт Аладжа в Туркменистане для погрузки сырой нефти.

Помимо того, что данным кораблям уже более 45 лет и они представляют собой значительную опасность для экологии Каспийского моря, они принадлежат и оперируются компанией Trans-Flot JSC, Samara, находящейся в санкционном списке OFAC (Office of Foreign Assets Control) за организацию поставок нефтепродуктов в Сирию и Крым.

Кроме того, компания Vitol ведет переговоры о фрахтовании двух дополнительных кораблей, также находящихся под санкциями США: Stalingrad (IMO 9690212) и Marshal Tukhachevsky (IMO 9035541).

Остается только удивляться, как компания Vitol, имеющая многомиллиардные операции в долларах США и ведущая серьезный бизнес на территории США, готова подвергнуть себя риску попасть под санкции США ради сиюминутной прибыли.