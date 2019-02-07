Huawei представляет свою новую роскошную супер-модель Porsche Design Mate 20 RS

Компания «Huawei», попавшая в тройку по количеству продаж смартфонов в мировом масштабе, после своей флагманской модели Mate 20 Pro снова попала в мировую повестку дня. На этот раз на основе сотрудничества с технологическим гигантом Porsche Design она выпустила совершенно новую модель смартфона Porsche Design Huawei Mate 20 RS.

Презентация этих телефонов, выпущенных в очень ограниченном количестве, уже состоялась в Лондоне, Сингапуре и Дубае. Таким образом, Сингапур, за исключением Китая, стала единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой будет продаваться очень ограниченное количество Porsche Design Mate 20 RS.

Презентация в Дубае запомнилась своей грандиозностью. В Дубае, на самом высоком в мире небоскребе, знаменитом Бурдж-Халифе состоялось флэш-шоу модели PD Mate 20 RS и, таким образом, была представлена премиальная модель с новым совершенным дизайном.

Роскошная модель Porsche Design Mate 20 RS уже в Азербайджане

Новую роскошную модель Porsche Design Mate 20 RS компании «Huawei» уже можно приобрести и в Азербайджане. Эта модель продается в нашей стране в очень ограниченном количестве. Отметим, что Porsche Design Mate 20 RS будет продаваться в регионе (Республика Беларусь и страны Кавказа) только в Азербайджане. Азербайджан будет единственной страной продажи этой роскошной модели в очень ограниченном количестве и эксклюзивно в сети магазинов Baku Electronics.

Модель класса люкс Porsche Design Huawei Mate 20 RS продается исключительно в сети магазинов Baku Electronics.