Первая встреча представителей БТА с водителями бакинских автобусов Фото
Накануне в Ясамальском ремонтном центре, принадлежащем ООО Xaliq Faiqoğlu, занимающегося перевозками пассажиров, по инициативе Бакинского транспортного агентства (БТА) прошла встреча с водителями автобусов, сообщает пресс-служба агентства.
На встрече, в которой приняли участие и представители СМИ, были обсуждены последние мероприятия, проведенные БТА в сфере пассажироперевозок, внедрение новинок и влияние системы интеллектуальных камер на сферу пассажироперевозок.
Выступивший на мероприятии генеральный директор компании Xaliq Faiqoğlu Фаиг Сеидов сказал, что в последнее время наблюдается положительная динамика в организации движения автобусов по бакинским улицам.
«Наша компания всегда отличалась примерным уровнем сервиса, основной задачей нашей деятельности было и остается обеспечить удовлетворение десятков тысяч людей, ежедневно пользующихся нашими услугами. Наряду с этим, время от времени вызывало беспокойство несоблюдение правил парковки на улицах Баку, занятие легковыми автомобилями мест остановок автобусов, что вызывает нарушение интервала движения автобусов, а также затрудняет въезд и выезд с остановок. Все это, в свою очередь, вызывало справедливое недовольство пассажиров. Наши наблюдения показывают, что в последнее время есть серьезные подвижки в решении этих проблем. Те новинки, что внедряет БТА и установка системы интеллектуальных камер значительно улучшили ситуацию на дорогах. В связи с этим я от своего лица и всей нашей компании хочу поблагодарить руководство Агентства и его главу Вюсала Керимли», - сказал Фаиг Сеидов.
Затем на мероприятии выступил заместитель председателя правления БТА Мубариз Аббасов, который отметил, что проведение этой встречи в компании Xaliq Faiqoğlu не случайно.
«Компания Xaliq Faiqoğlu организовала работу с помощью частных инвестиций и является частной компанией-перевозчиком, оказывающий высококлассные услуги. Мы это высоко ценим.
Сейчас Бакинское транспортное агентство начало кампании по борьбе с курением водителей автобусов в рабочее время в салоне общественного транспорта. По нашей информации, в этой компании таких случаев нет. Тем не менее рекомендую всем водителям быть максимально внимательными в их сложной и почетной работе. Каждый водитель является представителем своей компании. Я желаю успехов каждому из вас», - сказал замглавы БТА.
Заведующий отделом регулирования пассажироперевозок БТА Орхан Сулейманов также высоко оценил деятельность водителей компании Xaliq Faiqoğlu.
«Я свыше месяца работал на ваших автобусах с вашими водителями и не заметил ни одного негативного факта. То, что компания организовала деятельность на столь высоком уровне, то, что водители выходят на работу опрятными, и то, что пассажиры перевозятся с удобствами, нас очень радует. Я настоятельно рекомендую вам всегда помнить о том, что самым главным фактором в вашей работе является безопасность пассажиров», - сказал Орхан Сулейманов.
Затем представители компании Xaliq Faiqoğlu и сотрудники БТА обменялись мнениями на тему будущих проектов, отношений водителя и пассажиров и т.д.