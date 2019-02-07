На встрече, в которой приняли участие и представители СМИ, были обсуждены последние мероприятия, проведенные БТА в сфере пассажироперевозок, внедрение новинок и влияние системы интеллектуальных камер на сферу пассажироперевозок.

Выступивший на мероприятии генеральный директор компании Xaliq Faiqoğlu Фаиг Сеидов сказал, что в последнее время наблюдается положительная динамика в организации движения автобусов по бакинским улицам.

«Наша компания всегда отличалась примерным уровнем сервиса, основной задачей нашей деятельности было и остается обеспечить удовлетворение десятков тысяч людей, ежедневно пользующихся нашими услугами. Наряду с этим, время от времени вызывало беспокойство несоблюдение правил парковки на улицах Баку, занятие легковыми автомобилями мест остановок автобусов, что вызывает нарушение интервала движения автобусов, а также затрудняет въезд и выезд с остановок. Все это, в свою очередь, вызывало справедливое недовольство пассажиров. Наши наблюдения показывают, что в последнее время есть серьезные подвижки в решении этих проблем. Те новинки, что внедряет БТА и установка системы интеллектуальных камер значительно улучшили ситуацию на дорогах. В связи с этим я от своего лица и всей нашей компании хочу поблагодарить руководство Агентства и его главу Вюсала Керимли», - сказал Фаиг Сеидов.