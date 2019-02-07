Кочарян отказался от дачи показаний

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, отказывается давать показания в рамках уголовного дела. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции заявил член команды адвокатов бывшего руководителя республики Айк Алумян, передает ТАСС.

«Роберт Кочарян никогда не давал показания по делу о событиях 1 марта и не собирается делать этого. Он неоднократно заявлял, что не понимает сути обвинений», - подчеркнул адвокат экс-главы Армении.

Алумян добавил, что в случае освобождения бывший президент страны не собирается скрываться от правосудия или чинить препятствия следствию.

«Он находится под государственной охраной, и его везде сопровождают офицеры Службы национальной безопасности. В этом смысле тоже говорить о намерениях скрыться не приходится», - подчеркнул Алумян.

В июле Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу.