Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром и ночью местами на полуострове ожидается изморось, будет дуть северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90 процентов, днем - 60-70 процентов.