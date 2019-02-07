Во Франции подожгли дом председателя парламента

Во Франции подожгли жилой дом председателя Национального собрания Ришара Феррану, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что сосед политика позвонил пожарным 8 февраля. Прибывшие спасатели обнаружили на месте возгорания автомобильные шины и факел, пропитанный бензином.

Отмечается, что во время инцидента политика не было в доме.

«Позор тем, кто совершает подобные деяния», - написал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Твиттере.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и пытаются выяснить детали случившегося.