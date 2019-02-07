Расим Агаев 16:17

Послушать армян – что политиков, что простых граждан – большинство из них живет только мечтой о мире. Почитаешь историков, действующих политиков, публицистов - приходишь к выводу: Армения убеждена, что победоносная война всегда лучше доброго мира. C этим ключевым вопросом действительности накрепко связана не только новейшая история страны, но и ее сегодняшняя жизнь и, без преувеличения, – само будущее.

Москва предлагает перестраиваться Так что же, получается судьба уготовила будущим поколениям азербайджанцев, как и нынешнему, вечный бой с кратковременными передышками? Как бы там ни было, но итоги последней встречи российского военного министра С.Шойгу с армянским коллегой Д.Тонояном в Москве позволяют сделать вывод, что новому армянскому руководству придется по ходу дела перестраиваться. Российский военный министр C. Шойгу назвал Армению ключевым союзником и партнером России в Закавказье. Что это, как не шлагбаум на дороге в западном направлении: "Мы это не раз подтверждали и своими действиями, и совместными планами и мероприятиями, которые реализуем достаточно успешно в течение многих лет. Это касается и военного, и военно-технического сотрудничества". Намек поняли? Цитируемое заявление С.Шойгу дорогого стоит, ибо адресовано оно не только и не столько армянскому руководству, сколько всем политическим силам, а они – без преувеличения составляют влиятельное большинство этого общественного сегмента, полагающего, что Армении пора выруливать с Севера на Запад. По информации, поступающей из Первопрестольной следует, что мечтать, разумеется, не вредно. Однако в Москве правят вовсе не Горбачев, не Ельцин, а куда более крутые ребята, с которыми лучше дружить. Да и времена нынче другие...

Осторожно: Армения в тоге миротворца! Что же в том плохого, спросит читатель: времена изменились и чуткие к политическим переменам армяне приспосабливаются к новой ситуации в регионе. С этим вполне можно было бы согласиться, если б не один важный нюанс в речах ведущих политиков, да и в целом царящей в соседней стране общественно-политической атмосфере. Речь идет о том, что с первого дня провозглашения независимости Армения живет стремлением занять особое положение в регионе. Отсюда и проистекает возникшее вдруг желание сесть за стол мирных переговоров. Само по себе желание это можно только приветствовать, если б не одно настораживающее обстоятельство. Ереван рассчитывает сесть за переговорный стол в качестве безусловного победителя, что позволит ей взять на себя роль нового лидера в регионе. Увы, и Ереван со своей армией, и Москва исподтишка подбрасывающая Армении оружие, и Запад со своими неизбывными проармянскими симпатиями хотели бы того же. В редкие минуты откровенности московские дипломаты под видом особой доверительности намекают, мол, итоги войны, (в которой еще не поставлена точка (!) сложились в пользу Еревана. И с этим, мол, ничего не поделаешь, приходится считаться. Не начинать же все с начала?! Между тем, нынешнее «миролюбие» Армении проистекает не из-за пересмотра политики территориальных претензий к своим соседям, а продиктовано исключительно условиями политического тупика, в котором она оказалась по собственной милости. Все очень просто: байка о маленькой и многострадальной Армении, оказавшейся в окружении одних ворогов, к тому же мусульман свое дело сделала. Увы, роль эта никак не вяжется с новым примеряемым образом - некоей региональной державы, пользующейся особым благорасположением не только Москвы, но и Вашингтона, Лондона и прочих европейских столиц, с чем вынуждены считаться не только жертва ее агрессивных планов и намерений, но и натовская Турция и ее вечный соперник исламский Иран.

В то же время после того как смолкли орудия на армяно-азербайджанской линии фронта, выяснилось, что причиной особого расположения Запада к Армении является не столько христианские пристрастия, сколько желание закрепиться на стратегическом закавказском плацдарме, где позиции традиционного Хозяина – России по мнению ереванских политиков, пошатнулись. Странно, не так ли? Помогали Еревану - политически, финансами и чем бог послал всем, а претензии армяне предъявляют главным образом одной только России. Не справедливо, на первый взгляд. Но только – на первый. При пристальном рассмотрении проблемы выясняется, что в Баку, например, опять же мягко говоря, также обижены на страну, которую практически все ее лидеры учили называть братской, а она не только поддержала карабахских сепаратистов, но впридачу еще и оказалась в союзе с Арменией, развязавшей захватническую войну против Азербайджана. И тем не менее, в Баку никто не педалирует вопросы пересмотра взаимоотношений с северным соседом. Заручившись участием западных стран в разработках морских нефтегазовых месторождений, Баку придал новую динамику российскому присутствию в регионе. Интересно не только это обстоятельство, но и другое. А именно: Иран, выстраивающий новые, практически союзнические отношения с Арменией, с пониманием относится к ее новой - особой роли в региональных делах. А карты-то армянские крапленые! В этой ситуации явное преимущество сохраняется за Западом – новым, в отличие от России, геополитическим фактором в Закавказье. Тут, казалось бы, и карты в руки Еревана. Однако с течением времени выясняется, что из военного преимущества Армения ничего выжать не может. И что хуже всего – все те, кто на первом этапе борьбы за Южный Кавказ всячески содействовали ее противостоянию с Азербайджаном, теперь готовы с Баку строить новые и довольно перспективные отношения. Ныне у них – у США, Франции, да и России – более всех сочувствующих «многострадальному армянскому народу» – полно иных проблем. Одна из острых и нетерпимых - сложности, возникшие в российско-американских отношениях. Обострение отношений Вашингтона и Москвы рано или поздно поставит перед Ереваном вопрос выбора военно-политического покровителя.

А тут, как ни крути, Америка далеко, а Россия ой как близко! Между тем в Москве, как и западные игроки не прочь идти навстречу Азербайджану с его завораживающими запасами нефти и газа. Что этому может противопоставить голодная и нищая Армения? Увы, ситуация, как видится, складывается отнюдь не так, как она смотрелась в предшествующий период, а точнее, в начале армянской агрессии против Азербайджана. И виной всему вовсе не нефть, не газ, и даже не великодержавные устремления России, а политические амбиции Армении, свидетельствующие об обострении старой болезни - мании величия. Как ни крути, а впереди цугцванг В процессе написания данных заметок я просмотрел множество статей ведущих армянских экспертов, публицистов. Не скрою, страницы газет не дают точную картину общественного мнения – это отдельная тема. В данном случае меня поразило отсутствие даже попыток как-то по-новому взглянуть на ситуацию, в которой оказалась Армения – исключительно по собственной инициативе. И это при том, что простая логика свидетельствует, выступи Ереван с мирной инициативой это сразу же изменило бы общую ситуацию, место и роль Армении в ней. Увы, приходится признать, что Армения не готова к миру. Что же в том удивительного? Ведь страна видящая подлинное величие в масштабах завоеванных земель своих соседей не может, точнее, не смеет не думать о новых войнах. Как ни крути, кто бы не оказался у власти в Ереване, он должен будет следовать в соответствии с идеологией Великой Армении, которая, увы, обрела общенациональные черты.