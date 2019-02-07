Вечное счастье Армении связано лишь с Россией! наш комментарий
Послушать армян – что политиков, что простых граждан – большинство из них живет только мечтой о мире. Почитаешь историков, действующих политиков, публицистов - приходишь к выводу: Армения убеждена, что победоносная война всегда лучше доброго мира. C этим ключевым вопросом действительности накрепко связана не только новейшая история страны, но и ее сегодняшняя жизнь и, без преувеличения, – само будущее.
Москва предлагает перестраиваться
Так что же, получается судьба уготовила будущим поколениям азербайджанцев, как и нынешнему, вечный бой с кратковременными передышками? Как бы там ни было, но итоги последней встречи российского военного министра С.Шойгу с армянским коллегой Д.Тонояном в Москве позволяют сделать вывод, что новому армянскому руководству придется по ходу дела перестраиваться.
Российский военный министр C. Шойгу назвал Армению ключевым союзником и партнером России в Закавказье. Что это, как не шлагбаум на дороге в западном направлении: "Мы это не раз подтверждали и своими действиями, и совместными планами и мероприятиями, которые реализуем достаточно успешно в течение многих лет. Это касается и военного, и военно-технического сотрудничества". Намек поняли? Цитируемое заявление С.Шойгу дорогого стоит, ибо адресовано оно не только и не столько армянскому руководству, сколько всем политическим силам, а они – без преувеличения составляют влиятельное большинство этого общественного сегмента, полагающего, что Армении пора выруливать с Севера на Запад. По информации, поступающей из Первопрестольной следует, что мечтать, разумеется, не вредно. Однако в Москве правят вовсе не Горбачев, не Ельцин, а куда более крутые ребята, с которыми лучше дружить. Да и времена нынче другие...
Осторожно: Армения в тоге миротворца!
Что же в том плохого, спросит читатель: времена изменились и чуткие к политическим переменам армяне приспосабливаются к новой ситуации в регионе. С этим вполне можно было бы согласиться, если б не один важный нюанс в речах ведущих политиков, да и в целом царящей в соседней стране общественно-политической атмосфере. Речь идет о том, что с первого дня провозглашения независимости Армения живет стремлением занять особое положение в регионе. Отсюда и проистекает возникшее вдруг желание сесть за стол мирных переговоров. Само по себе желание это можно только приветствовать, если б не одно настораживающее обстоятельство. Ереван рассчитывает сесть за переговорный стол в качестве безусловного победителя, что позволит ей взять на себя роль нового лидера в регионе. Увы, и Ереван со своей армией, и Москва исподтишка подбрасывающая Армении оружие, и Запад со своими неизбывными проармянскими симпатиями хотели бы того же. В редкие минуты откровенности московские дипломаты под видом особой доверительности намекают, мол, итоги войны, (в которой еще не поставлена точка (!) сложились в пользу Еревана. И с этим, мол, ничего не поделаешь, приходится считаться. Не начинать же все с начала?!
Между тем, нынешнее «миролюбие» Армении проистекает не из-за пересмотра политики территориальных претензий к своим соседям, а продиктовано исключительно условиями политического тупика, в котором она оказалась по собственной милости. Все очень просто: байка о маленькой и многострадальной Армении, оказавшейся в окружении одних ворогов, к тому же мусульман свое дело сделала. Увы, роль эта никак не вяжется с новым примеряемым образом - некоей региональной державы, пользующейся особым благорасположением не только Москвы, но и Вашингтона, Лондона и прочих европейских столиц, с чем вынуждены считаться не только жертва ее агрессивных планов и намерений, но и натовская Турция и ее вечный соперник исламский Иран.
В то же время после того как смолкли орудия на армяно-азербайджанской линии фронта, выяснилось, что причиной особого расположения Запада к Армении является не столько христианские пристрастия, сколько желание закрепиться на стратегическом закавказском плацдарме, где позиции традиционного Хозяина – России по мнению ереванских политиков, пошатнулись. Странно, не так ли? Помогали Еревану - политически, финансами и чем бог послал всем, а претензии армяне предъявляют главным образом одной только России. Не справедливо, на первый взгляд. Но только – на первый. При пристальном рассмотрении проблемы выясняется, что в Баку, например, опять же мягко говоря, также обижены на страну, которую практически все ее лидеры учили называть братской, а она не только поддержала карабахских сепаратистов, но впридачу еще и оказалась в союзе с Арменией, развязавшей захватническую войну против Азербайджана. И тем не менее, в Баку никто не педалирует вопросы пересмотра взаимоотношений с северным соседом. Заручившись участием западных стран в разработках морских нефтегазовых месторождений, Баку придал новую динамику российскому присутствию в регионе. Интересно не только это обстоятельство, но и другое. А именно: Иран, выстраивающий новые, практически союзнические отношения с Арменией, с пониманием относится к ее новой - особой роли в региональных делах.
А карты-то армянские крапленые!
В этой ситуации явное преимущество сохраняется за Западом – новым, в отличие от России, геополитическим фактором в Закавказье. Тут, казалось бы, и карты в руки Еревана. Однако с течением времени выясняется, что из военного преимущества Армения ничего выжать не может. И что хуже всего – все те, кто на первом этапе борьбы за Южный Кавказ всячески содействовали ее противостоянию с Азербайджаном, теперь готовы с Баку строить новые и довольно перспективные отношения. Ныне у них – у США, Франции, да и России – более всех сочувствующих «многострадальному армянскому народу» – полно иных проблем. Одна из острых и нетерпимых - сложности, возникшие в российско-американских отношениях. Обострение отношений Вашингтона и Москвы рано или поздно поставит перед Ереваном вопрос выбора военно-политического покровителя.
А тут, как ни крути, Америка далеко, а Россия ой как близко! Между тем в Москве, как и западные игроки не прочь идти навстречу Азербайджану с его завораживающими запасами нефти и газа. Что этому может противопоставить голодная и нищая Армения? Увы, ситуация, как видится, складывается отнюдь не так, как она смотрелась в предшествующий период, а точнее, в начале армянской агрессии против Азербайджана. И виной всему вовсе не нефть, не газ, и даже не великодержавные устремления России, а политические амбиции Армении, свидетельствующие об обострении старой болезни - мании величия.
Как ни крути, а впереди цугцванг
В процессе написания данных заметок я просмотрел множество статей ведущих армянских экспертов, публицистов. Не скрою, страницы газет не дают точную картину общественного мнения – это отдельная тема. В данном случае меня поразило отсутствие даже попыток как-то по-новому взглянуть на ситуацию, в которой оказалась Армения – исключительно по собственной инициативе. И это при том, что простая логика свидетельствует, выступи Ереван с мирной инициативой это сразу же изменило бы общую ситуацию, место и роль Армении в ней. Увы, приходится признать, что Армения не готова к миру. Что же в том удивительного? Ведь страна видящая подлинное величие в масштабах завоеванных земель своих соседей не может, точнее, не смеет не думать о новых войнах. Как ни крути, кто бы не оказался у власти в Ереване, он должен будет следовать в соответствии с идеологией Великой Армении, которая, увы, обрела общенациональные черты.
В этом случае Москве трудно будет удержать Ереван в сфере своего контроля, не говоря уже о морально-политических потерях, которые обрушатся на Россию по милости столь своенравного союзника. В свою очередь Пашиняну придется разбираться с дилеммами: развязать новую войну, в которой победа (ныне куда как призрачная) не принесет того, что называется лаврами победителя. Или же применить на новом этапе мирного урегулирования главной проблемы закавказского региона политику выжидания, для чего придется сесть за стол переговоров, не имеющих изначально приемлемых перспектив. Это также рано или поздно подведет Армению к вооруженному противостоянию – ведь главная цель Еревана не достижение мира, а имитация миролюбия, что позволит удерживать захваченные территории. Без оных у народа возникнет желание спросить у власть предержащих: зачем же надо было заваривать эту воинственную кашу? Положение также может радикально измениться, если число покидающих Армению людей достигнет критической черты. Эта перспектива – худшее, что ждет страну, всю свою историю гоняющуюся за призраком величия. Увы, такова судьба Армении – цугцванг, как говорят шахматисты. И тем она обязана только себе. Как говорится, за что боролась...