Столкновения между полицией и протестующими в Париже: есть раненые

Полиция в Париже несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, поблизости от Елисейских полей, сообщает ТАСС.

Полицейские вынуждены были защищаться от группы агрессивно настроенных "желтых жилетов", бросавших в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Напряженность между полицией и протестующими нарастает.

Полиция и жандармерия также применяют слезоточивый газ и резиновые пули в ходе проходящих в настоящее время столкновений с "желтыми жилетами" у здания Национального собрания Франции.

Один из манифестантов получил ранение и лежит на асфальте в крови, ему оказывается помощь. Некоторое время назад при выходе колонны "желтых жилетов" с Елисейских полей ранение получил другой манифестант. Также пострадали двое сотрудников сил правопорядка - у офицера ранение головы, а у рядового - сильное повреждение ноги от попадания тяжелого камня.

Несколько протестующих попытались перелезть через забор и проникнуть на территорию Национального собрания, однако охране удалось помешать им.