В Грузии пройдут учения НАТО

В Грузии проведут учения НАТО Agile Spirit для укрепления безопасности и усиления координации между странами-членами Североатлантического альянса, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отмечается, что около трех тысяч военных приедут на учения в Тбилиси с 27 июля по 9 августа 2019 года, чтобы показать свои умения. Военные учения НАТО Agile Spirit проходят в Грузии ежегодно с 2011 года.

Уточняется, что пока неизвестно точное количество единиц боевой техники, которая будет задействована в мероприятиях.